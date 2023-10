Duerr AG - Das wahre Kursziel liegt um +61,50% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Die gestrige Handelssitzung brachte für die Duerr-Aktie eine negative Rendite von -0,58%. Infolgedessen summiert sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf einen Gesamtverlust von -2,12%, was pessimistische Tendenzen widerspiegelt. Derzeit wird die Aktie jedoch von Analysten als unterbewertet angesehen, da sie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 38,76 EUR prognostizieren. Wenn diese Prognose zutrifft, bietet Duerr Investoren ein erhebliches Potenzial mit einem Plus von +61,50%.

Von den insgesamt 20 analysierenden Bankhäusern bewerten sechs die Aktie als starken Kauf und neun sehen sie optimistisch als Kaufmöglichkeit an. Vier Experten halten eine neutrale Bewertung und nur einer vertritt einen negativen Standpunkt gegenüber dem Wertpapier. Das Guru-Rating hat sich auf 4,00 verbessert.

Zusammenfassend deuten alle...