Dündar fürchtet Widerstand Erdogans gegen mögliche Abwahl

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, erwartet, dass Erdogan nach der Wahl sein Amt aufgeben muss, sich jedoch dem Wahlergebnis nicht beugt. "Er wird sein Bestes tun, um an der Macht zu bleiben, wie Trump und Bolsonaro", sagte Dündar den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Auf die anstehenden Wahlen setzt der Journalist eigentlich große Hoffnung.

"Die Menschen leiden unter der Wirtschaftskrise, und die Opposition hat sich zum ersten Mal gegen ihn zusammengeschlossen", so der im Berliner Exil lebende Journalist. Von dem Kopfgeld in Höhe von umgerechnet 25.000 Euro, die das türkische Innenministerium auf ihn ausgesetzt hat, will sich Dündar nicht einschüchtern lassen. Er und seine Familie hätten sich daran gewöhnt, mit der Bedrohung und den Einschränkungen zu leben: "Das ist der Preis, wenn man einen Autokraten herausfordert. Das ist es, was die türkische Regierung will: unser Leben einschränken, uns Angst machen, uns zum Schweigen bringen." Es gebe keinen sicheren Ort für die Gegner von Erdogan, sagte er: "Sein Rachefeldzug hat keine Grenzen". Diese Fahndung nach Art des "Wilden Westens" sei "seine Methode, um Andersdenkende im Ausland einzuschüchtern", so Dündar.

Foto: über dts Nachrichtenagentur