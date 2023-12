Duearity AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Duearity-Aktie blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Duearity derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,46 SEK, während der Kurs der Aktie bei 1,86 SEK liegt, was einer Abweichung von -58,3 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -9,27 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Duearity liegt bei 12,87, was einer Einstufung als "gut" entspricht. Der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 53,64 und führt zu einer neutralen Einstufung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Anleger: Die Stimmung der privaten Anleger in sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Stimmung und des Buzz, die technische Analyse und die Anleger-Einschätzung eine Gesamtbewertung der Duearity-Aktie als neutral.