Ducommun Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Ducommun wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde bei Ducommun eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ducommun liegt bei einem Wert von 20. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (mit einem KGV von 31,78) ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ducommun führt bei einem Niveau von 48,5 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,26 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

