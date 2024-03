Duckhorn Portfolio Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Duckhorn Portfolio-Aktie wird charttechnisch betrachtet und erhält dabei unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,84 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,91 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -17,8 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 9,06 USD, was einer Abweichung von nur -1,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben Duckhorn Portfolio in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 14,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,87 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 78 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 56,01, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Duckhorn Portfolio nach der RSI-Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Duckhorn Portfolio-Aktie größtenteils positiv sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Duckhorn Portfolio-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und der RSI eine eher negative Einschätzung liefern, während die Analysten und Anlegerstimmung zu einer positiveren Einschätzung tendieren.