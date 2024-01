Duckhorn Portfolio Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Duckhorn Portfolio-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 39. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 55,31 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Duckhorn Portfolio auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Duckhorn Portfolio derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von 12,41 USD liegt 20,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aktie von 9,85 USD. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,15 USD führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der stabilen Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich also sowohl aus der technischen Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die Duckhorn Portfolio-Aktie.