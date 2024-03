Duckhorn Portfolio Aktie: Füße still halten!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten zweimal eine positive Einschätzung für das Duckhorn Portfolio abgegeben, einmal neutral und kein Mal negativ. Langfristig betrachtet, erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 8,97 USD, basierend darauf erwarten die Analysten eine Entwicklung von 59,79 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 14,33 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet. Insgesamt erhält Duckhorn Portfolio von institutionellen Analysten eine positive Bewertung.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bezüglich des Unternehmens deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf das Unternehmen zeigt ebenfalls einen rückläufigen Trend, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Duckhorn Portfolio in diesem Bereich eine negative Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwog eine positive Diskussion, an einem Tag war die Stimmung hingegen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung durch die Anleger führt.

In der technischen Analyse erhält die Duckhorn Portfolio-Aktie aufgrund des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine negative Bewertung. Die Abweichung beträgt -18,53 Prozent, was auf eine schlechte charttechnische Situation hinweist. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des aktuellen Kurses zum Durchschnitt.

Insgesamt erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird.