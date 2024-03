DubberLtd Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen gab es bei Dubber keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Die Bewertung des Stimmungsbildes basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, entweder positiv oder negativ über das Unternehmen zu diskutieren. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat dagegen abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dubber verläuft derzeit bei 0,17 AUD, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs liegt bei 0,22 AUD, was einem Abstand von +29,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,19 AUD, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dubber-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 36,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Dubber. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.