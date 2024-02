Dualtap Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dualtap betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,33 Punkten, was bedeutet, dass Dualtap als überverkauft eingestuft wird. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,18, was bedeutet, dass Dualtap weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Dualtap aufgrund des RSI mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dualtap neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält Dualtap eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse basiert auf der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dualtap-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 446,45 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit 427 JPY auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 405,86 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Dualtap somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung verstärken oder drehen und somit zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Dualtap wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.