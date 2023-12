Dualtap Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Dualtap eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Dualtap weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Dualtap in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch in den sozialen Medien gab es keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Dualtap als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -14,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich damit für Dualtap ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Auch die Betrachtung der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.