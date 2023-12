Dualtap Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Analyse von Dualtap zeigt interessante Ergebnisse in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Dualtap.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dualtap-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen deutlichen Unterschied, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für Dualtap.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dualtap zeigt eine "Schlecht"-Einstufung bei einem Niveau von 72,73 und eine "Neutral"-Einschätzung bei RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Dualtap eingestellt sind, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.