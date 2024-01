Dualtap Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dualtap-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (42) als auch der 25-Tage-RSI (50,72) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dualtap-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 463,04 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 405 JPY lag, was einer Abweichung von -12,53 Prozent entspricht und somit negativ bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+0,66 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Dualtap-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Es konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Dualtap ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Dualtap-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating.