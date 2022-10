Du willst wirklich reich werden? Ganz einfach: Kaufe jetzt günstige Qualität & halte Aktien 10 Jahre

Reich werden mit Aktien? Das ist möglich. Im Endeffekt zeigen Beispiele wie Warren Buffett oder auch andere Starinvestoren, dass es zwar ein gewisses Etwas und Einsatz benötigt. Auch ein gewisses Talent oder sogar eine besondere Neigung. Möglicherweise auch ein bisschen Glück, um Centi-Milliardär zu werden.

Aber nicht jeder muss so reich werden. Wir können es auch einfach halten und die Wahrscheinlichkeit maximieren. Ein einfacher Satz, der für mich viel Wahrheit beinhält, besagt relativ simpel: Kaufe jetzt günstige Qualität und halte deine Aktien zehn Jahre, mindestens. Blicken wir darauf, was dieses Erfolgsrezept voraussetzt.

Reich werden: Jetzt kaufen!

Ja, die Zeiten sind unsicher. Die Inflation ist hoch, die Zinsen steigen. Es gibt einen Krieg in Europa und die Welt driftet gefühlt weiter auseinander. Das sind klare Baustellen und der Markt reagiert, wie er in so einer Phase immer reagiert: Mit Unsicherheit und einem Abverkauf.

Niemand kann zuverlässig sagen, wann das stoppt. Aber die smarten Investoren, die reich werden wollen, wissen: Jetzt zu kaufen, wenn die Bewertungen günstig sind und die Unsicherheit gleichzeitig hoch ist, das ist langfristig orientiert clever. Probleme verschwinden früher oder später, auch die Inflation hört in der Regel irgendwann auf. Selbst wenn nicht, suchen die Anleger früher oder später Rendite für einen Ausgleich.

Reich werden mit Aktien setzt damit auch Mut voraus. Das heißt, dass man ein bisschen gegen den Markt agieren muss und es im Zweifel auszusitzen hat. Einfach ist das definitiv nicht. Aber wer aus dem Markt herausstechen möchte, der muss natürlich anders agieren. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen.

Qualität und ein langfristiger Ansatz

Gleichzeitig ist das Reichwerden mit Qualitätsaktien möglich. Wenn wir auf gute Unternehmen idealerweise zu einem günstigeren Preis setzen, so erhalten wir ein solides Renditeversprechen. Das heißt, dass wir jetzt die einmaligen, günstigen Gelegenheiten einsammeln können und sollten.

Steigt die Rendite, so steigt langfristig orientiert eben auch die Chance, dass wir besondere Resultate und den Reichtum erhalten. Die Crux ist, dass viele Investoren derzeit eher in kurzfristigen Risiken anstatt in langfristigen Chancen denken. Wer seine Denkweise hier jedoch umpolt und zum Beispiel mit Blick auf die kommenden zehn Jahre investiert, der hat das richtige Mindset. Und bewertet gewisse Dinge anders.

Jetzt ist daher der Zeitpunkt, zu dem man reich werden kann. Zwar nicht von heute auf morgen. Es gibt auch das Risiko, dass es kurzfristig orientiert weiter bergab gehen kann. Allerdings ist Qualität, eine günstigere Bewertung und der Faktor Zeit das eine Geheimrezept, um herausragende Renditen zu generieren. Das zu nutzen ist ziemlich clever.

