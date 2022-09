Du hast eine einzigartige Chance, reich zu werden. Oder bekommst sie noch

Eine einzigartige Chance, um reich zu werden? Das klingt zugegebenermaßen interessant. Ich meine, wer will das nicht? Jeden Mittwoch und Samstag spielen viele Glücksritter Lotto, um ihre Chance zu wahren. Allerdings müssen viele ernüchternd feststellen: Es klappt dann doch nicht.

In der Welt von Aktien und Börse funktioniert das zum Glück etwas anders. Wir erhalten Chancen regelmäßiger. Bloß müssen wir den Mut aufbringen, sie auch zu nutzen. Jetzt ist der Zeitpunkt bei bestimmten Aktien gekommen. Bei anderen könnte es so sein, dass es erst noch zum Höhepunkt kommt.

Die einzigartige Chance, reich zu werden: Oder die noch kommende!

Für mich ist in Teilen die einzigartige Chance, reich zu werden, eben schon vorhanden. Im Growth-Segment sind einzelne Chancen bereits 80 % oder mehr gefallen. Das heißt: Sie weisen Discounts auf. Und wir als Investoren können sie günstiger einsammeln, um langfristig orientiert von den Möglichkeiten und dem Wachstumspotenzial zu profitieren. Vielleicht gibt es Unsicherheit bezüglich der kurz- und mittelfristigen Aussichten. Aber ich bin überzeugt: Innovationen setzen sich weiter fort.

Jetzt müssen wir als Investoren also den Mut haben, diese Chancen zu ergreifen. Aber eben auch das Know-how besitzen, um beurteilen zu können, welche Aktien wirklich innovative und hervorragende Geschäftsmodelle besitzen. Mit diesen Aktien kann man seine Chance, reich zu werden, definitiv nutzen. Bewertungen, Börsenbewertungen und Wachstumspotenziale lassen sich in Teilen nicht leugnen.

Allerdings gibt es andere Bereiche, wo die einzigartige Chance, reich zu werden, erst noch in der Mache ist. Im Endeffekt sind Dividendenaktien bereits moderater bewertet. Steigende Zinsen können jedoch noch dazu führen, dass die Bewertungen im Vergleich weiter sinken. Obwohl die Geschäftsmodelle intakt sind und solide Renditen ermöglichen können. Es ist eine volatile Zeit. Aber eben auch eine, in der man den Grundstock für einen soliden Vermögensaufbau legen kann.

Leiden oder profitieren

Beides liegt sehr eng beieinander. Leiden und die Möglichkeit, langfristig orientiert zu profitieren. Ich jedenfalls weiß, auf welche Seite ich mich schlage und versuche, die aktuelle Marktphase eher als vorteilhaft für mich zu sehen. Heißt konkret, dass ich möglichst ideal die einzigartige Chance, reich zu werden, nutzen will. Oder eine, die womöglich noch kommt. Je nachdem, welche Aktien ich in Zukunft stärker kaufen will.

