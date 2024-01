DuPont de Nemours Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Analysten bewerten die Dupont De Nemours Aktie insgesamt als "Neutral", basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81,29 USD, was einem Potenzial von 6,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI über 25 Tage zeigt einen Wert von 31,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 76,67 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (71,92 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (72,08 USD) liegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussion und nur zwei Tagen negativer Kommunikation. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft, unterstützt durch statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen, die in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ergaben.

Insgesamt wird die Dupont De Nemours Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet.