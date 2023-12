DuPont de Nemours Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Aktienbewertungen führen. Bei Dupont De Nemours wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Dupont De Nemours liegt bei 14,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 27,91, was auch auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Dupont De Nemours in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine neutrale Bewertung für Dupont De Nemours. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 als auch dem GD50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".