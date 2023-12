DuPont de Nemours Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analyse der Aktie von Dupont De Nemours zeigt, dass institutionelle Analysten dem Titel in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Dupont De Nemours. Die aktuellen Kurse von 76,93 USD werden von den Analysten genau beobachtet, und basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 5,66 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 81,29 USD. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie als "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Dupont De Nemours daher als "Gut"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 71,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 76,93 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,25 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 71,63 USD im positiven Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Dupont De Nemours. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden im zurückliegenden Zeitraum neun Handelssignale ermittelt, die allesamt eine positive Einschätzung bestätigen. Insgesamt wird die Aktie von Dupont De Nemours daher als "Gut" bewertet.