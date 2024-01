Dtxs Silk Road Investment Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten zwei Wochen wurde die Dtxs Silk Road Investment von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Dtxs Silk Road Investment mit -42,73 Prozent um mehr als 46 Prozent darunter. Die Branche "Maschinen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,51 Prozent. Auch hier liegt die Dtxs Silk Road Investment mit 39,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Dtxs Silk Road Investment beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Dtxs Silk Road Investment als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,58 liegt es insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 39,97 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".