Dtxs Silk Road Investment Aktie: Hilfe!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Dtxs Silk Road Investment in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Dtxs Silk Road Investment wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Wenn wir die charttechnische Entwicklung der Dtxs Silk Road Investment-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachten, zeigt sich, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,5 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,26 HKD liegt damit deutlich darunter (-48 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,33 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-21,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Dtxs Silk Road Investment-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Dtxs Silk Road Investment eine Performance von -56,94 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -10,67 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -46,27 Prozent für Dtxs Silk Road Investment bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Dtxs Silk Road Investment 51,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 0 % ist Dtxs Silk Road Investment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (5,66 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,66 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.