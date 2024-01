Dtxs Silk Road Investment Aktie: Finger Weg!

Die Aktie von Dtxs Silk Road Investment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 29,99 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit -4,08 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 21,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Dtxs Silk Road Investment schlecht ab, da sie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der langfristige RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Dtxs Silk Road Investment-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,55 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,385 HKD liegt, was einer Unterperformance von -30 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,43 HKD zeigt eine Abweichung von -10,47 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.