Dstny stellt Dstny Engage vor: Stärkung von KMUs mit innovativer Lösung zur Kundenbindung

Brüssel (ots/PRNewswire) -Dstny, der führende europäische Anbieter von cloudbasierter Unternehmenskommunikation, macht mit der Einführung von Dstny Engage einen großen Schritt in Richtung Kundenbindung. Die bahnbrechende Lösung für die Kundenbindung ist darauf ausgelegt, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu unterstützen, und verdeutlicht das Engagement von Dstny, in verschiedenen Segmenten des KMU-Marktes einen Mehrwert zu schaffen.Dstny Engage, die jüngste Ergänzung des wachsenden Portfolios von Dstny im Bereich Kundenbindung, ergänzt das bestehende Omnichannel-Produkt ConnectMe und festigt die Position von Dstny als einer der Hauptanbieter in diesem Bereich. Im Vorfeld dieser strategischen Erweiterung hat Dstny im Mai 2022 erfolgreich Tactful AI übernommen, was die Integration fortschrittlicher Fähigkeiten und Expertise in die Entwicklung von Dstny Engage ermöglicht hat.„Mit Dstny Engage können kleine und mittelständische Unternehmen das wahre Potenzial der Kundenbindung ausschöpfen und ihrem Geschäft eine neue Dimension verleihen", betonte Daan De Wever, CEO von Dstny. „Durch die Bereitstellung eines einheitlichen Posteingangs und einer Vielzahl von Produktivitätsfunktionen ermöglicht Dstny Engage es kleinen und mittleren Unternehmen, die Kundenbindung zu verbessern, die Kundenzufriedenheit und -loyalität zu steigern und einen unmittelbaren Mehrwert für ihre Nutzer zu schaffen."Mohamed Elmasry, Geschäftsführer von Dstny Engage, zeigte sich begeistert von den transformativen Auswirkungen, die Dstny Engage auf KMUs und ihre Kunden haben wird: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die Dstny Engage bietet und die es KMUs ermöglichen, stärkere Verbindungen zu ihren Kunden aufzubauen, sinnvolle Interaktionen zu fördern und sie zum Erfolg zu führen."Durch den Einsatz modernster Technologie und fortschrittlicher Funktionalitäten revolutioniert Dstny Engage die Kundenbindung für KMU. Mit der nahtlosen Integration von Geschäftsanwendungen, intelligentem Routing, Absichtserkennung, intelligenten Workflows, fortschrittlichen Erkenntnissen und einem benutzerfreundlichen KI- und Automatisierungsstudio, das ohne Code auskommt, können KMUs außergewöhnliche Erlebnisse bieten und personalisierte, zeitnahe und wirkungsvolle Interaktionen über alle Kanäle hinweg fördern.Das Engagement von Dstny auf dem Markt für Kundenbindung zeigt sich in seinen Expansionsbemühungen, die darauf abzielen, kleinen und mittleren Unternehmen ein umfassendes Lösungspaket anzubieten, das auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Durch die Automatisierung von Prozessen, die Optimierung von Kundeninteraktionen und die Bereitstellung außergewöhnlicher Erlebnisse positioniert Dstny Engage kleine und mittlere Unternehmen an der Spitze der Innovation im Bereich der Kundenbindung und verschafft ihnen den Wettbewerbsvorteil, den sie brauchen, um in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt zu bestehen.Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von Dstny Engage und revolutionieren Sie noch heute die Kundenbindung in Ihrem Unternehmen. Mehr dazu finden Sie auf www.dstnyengage.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Christian Hed – CMOE-Mail: christian.hed@dstny.com (mailto:christian.hed@dstny.com)Tel.: +46707187603Informationen zu Dstny Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern erleichtert Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Serviceanbietern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die hochmoderne Technologie von Dstny zeichnet sich durch ein Mobile-First-Design und eine nahtlose Integration aus. Stabile Partnerschaften vor Ort ermöglichen die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen EUR.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4096450/Dstny_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-stellt-dstny-engage-vor-starkung-von-kmus-mit-innovativer-losung-zur-kundenbindung-301857150.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell