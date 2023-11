Dstny gewinnt bei den UC Partner Awards 2023 den Titel als bester Microsoft-Partner

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

London (ots/PRNewswire) -Dies ist das dritte Jahr, in dem Dstny (http://www.dstny.com/) bei den UC Partner Awards mit seiner führenden Call2Teams- (http://www.call2teams.com/) Lösung ausgezeichnet wurde.Mit dem Ziel, die hervorragende Arbeit des Partnerkanals zu würdigen, werden die UC Partner Awards von UC Today (https://www.uctoday.com/) ausgerichtet und präsentiert, der führenden internationalen Nachrichtenorganisation, die Exzellenz im Bereich der einheitlichen Kommunikation und Zusammenarbeit ehrt.Ausschlaggebend für die Bewertung ist die Fähigkeit eines Unternehmens, Innovation, bessere Erfahrungen und Umsetzung zu demonstrieren. Zur Jury gehören Branchenexperten wie Finbarr Begley, Senior Analyst bei Cavell Group, und Margaret Adam, Head of Product Marketing bei Channel Mechanics.„Die außergewöhnliche Arbeit von Dstny bei der Sprachintegration von Microsoft Teams und Innovation in Sachen Geschäftskommunikation hat wahrlich Branchenstandards gesetzt, und wir sind begeistert, dass die Leistungen bei den UC Partner Awards 2023 gewürdigt werden", sagte David Dungay, Chefredakteur von UC Today und Gastgeber der Veranstaltung.„Dstny Automate ist ein kleines Team innerhalb der größeren Dstny-Familie. Mit dieser Auszeichnung wird der unschätzbare Beitrag gewürdigt, den wir im gesamten Microsoft-Ökosystem leisten, und insbesondere unser Fachwissen im Bereich der Sprachintegration. Mit dieser Auszeichnung wird unsere jüngste Innovation, Call2Teams Go, gewürdigt. Das Produkt revolutioniert die Möglichkeiten für native Sprachanrufe. Call2Teams Go setzt die Weiterentwicklung unseres Call2Teams-Produktsets fort und schafft durch ein einfacheres Lizenzerlebnis Mehrwert. Das Team hat hart daran gearbeitet, dieses Produkt in nur 8 Monaten vom Entwurf bis zur Marktreife zu bringen, und der Einfluss, den es auf unsere Partnerbasis hatte, war schon Belohnung genug. Diese neueste Auszeichnung ist nun das Tüpfelchen auf dem i". Neil Greenwood, VP of Product, Dstny AutomateDstny wurde am Donnerstag, dem 16. November, um 16.00 GMT, geehrt. Wenn Sie die Show verpasst haben, können Sie sich die ganze Action hier ansehen: uctoday.com/ucpartnerawardsInformationen zu Dstny Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierten Geschäftskommunikationslösungen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Dienstleistern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny, die sich durch ein mobiles Design und eine einfache Integration auszeichnen, ermöglichen es, außergewöhnliche Benutzererlebnisse zu bieten. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 250 Millionen Euro.Weitere Informationen finden Sie auf www.dstny.comKontakt:: Helen Johnstone — Telefon: +44 330 008 4523 — E-Mail: helen.johnstone @dstny.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2281521/Dstny_Awards.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2281520/UCAwards_Dstny.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-gewinnt-bei-den-uc-partner-awards-2023-den-titel-als-bester-microsoft-partner-301993756.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell