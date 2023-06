Dstny führt Microsoft Operator Connect ein

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Brüssel (ots/PRNewswire) -Dstny, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierter Geschäftskommunikation, gibt heute seine Zertifizierung für Operator Connect for Microsoft Teams bekannt. Dstny, das jetzt im Teams Admin Centre verfügbar ist, bietet Unternehmen eine nahtlose und qualitätsgesicherte Lösung für Microsoft Teams Voice.Mit Dstny und Microsoft Operator Connect können Unternehmen ihre Abläufe rationalisieren und ihre Kommunikation vereinfachen, indem sie Teams für Besprechungen, Zusammenarbeit und Anrufe in einer einzigen Benutzeroberfläche nutzen und so ihre Produktivität steigern.Microsoft Operator Connect für Microsoft Teams ist eine vom Betreiber verwaltete Lösung, die Service, Qualität und Kundenerfahrung garantiert. Mit Dstny, das jetzt im Microsoft Teams Admin Center verfügbar ist, können Administratoren direkt im Teams-Portal auf einfache Weise Zeilen und Minuten auswählen, Nummern bearbeiten und Benutzer zuweisen.Die Aufnahme von Dstny in die Auswahl der Betreiber im Microsoft Operator Connect Programm gibt Dstny Dienstleistern und Endnutzern mehr Flexibilität bei der Wahl ihrer Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten.Samuel De Wever, Group CTO bei Dstny: "Unser Ziel bei Dstny ist es, gut mit anderen zusammenzuarbeiten und unseren Kunden den Zugang zu wertvollen Innovationen zu erleichtern. Wir freuen uns, unser Microsoft Operator Connect-Angebot zu starten und sind stolz darauf, das Anruferlebnis für Microsoft Teams-Benutzer für bestehende und neue Kunden zu verbessern. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer strategischen Vision für Wachstum und Expansion".Taimoor Husain, Global Telco Strategy Lead bei Microsoft: "Microsoft Teams wird zur bevorzugten Wahl für Unternehmen, die eine integrierte Kollaborationsplattform suchen, und Partner wie Dstny an Bord zu haben, ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Dstny erweitert nicht nur die Funktionalität von Teams, sondern verfügt auch über das Know-how, um neue Kunden einzubinden und lokalen Support zu leisten, was die Einführung von Teams noch reibungsloser und effizienter macht."Microsoft Operator Connect ist bei Dstny Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden und Dänemark erhältlich.Informationen zu DstnyDstny ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierten Geschäftskommunikationslösungen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Dienstleistern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny ermöglichen ein außergewöhnliches Nutzererlebnis, das sich durch ein mobiles Design und eine einfache Integration auszeichnet. Mit Hauptsitz in Brüssel beschäftigt Dstny ca. 1000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 250 Millionen Euro.Erfahren Sie mehr unter www.dstny.comFür weitere InformationenChristian Hed – CMO, DstnyE-Mail: christian.hed@dstny.com Tel.: +46707187603Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4089577/Dstny_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-fuhrt-microsoft-operator-connect-ein-301852671.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell