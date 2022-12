Drupal veröffentlicht Drupal 10, die neueste Version der Open-Source Digital-Experience-Plattform

Portland, Oregon (ots) -Drupal, das leistungsstärkste Open-Source-Content-Management-System für jeden, von der kleinen Non-Profit-Organisation bis zum Unternehmen, bringt das neueste Upgrade seiner beliebten Software auf den Markt.Drupal 10 verfügt über noch mehr Funktionen, die Endanwender und Entwickler lieben. Was Drupal auszeichnet, ist seine Flexibilität; Modularität ist eines seiner Kernprinzipien. Mit Drupal 10 erhalten die Benutzer noch mehr unglaubliche Werkzeuge, um die vielseitigen, strukturierten Inhalte zu erstellen, die dynamische Web-Erlebnisse erfordern.Drupal 10 - Kontinuierliche Innovation in Technologie und User-Experience.Diese neueste Version bringt Drupal auf die nächste Stufe mit einem modernisierten Design des Backends und einem zukunftssicheren Upgrade-Pfad. Die aktualisierte Version bietet leistungsstarke neue Funktionen und bringt Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit mit.In den letzten zweieinhalb Jahren haben die Entwickler daran gearbeitet, die Open-Source-Software, die wir kennen und lieben, noch besser zu machen. Die neuen Funktionen stärken die Vision von Drupal für die nächste Generation des Webs und umfassen das Backend-Theme Claro, das Frontend-Theme Olivero, CKEditor 5 und vieles mehr.Zum Upgrade oder EinstiegWenn Sie bereit sind, Drupal 10 zu erleben, entdecken Sie, wie einfach es ist, ein Upgrade durchzuführen, indem Sie drupal.org/about/10 besuchen. Viele Agenturen in der Drupal-Community (https://www.drupal.org/drupal-services?offices%5B0%5D=DE) helfen Ihnen gerne weiter.Über Drupal und die Drupal AssociationDrupal ist die Open-Source-Software für die Verwaltung von Inhalten, die von Millionen von Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt genutzt wird. Ermöglicht wird dies durch eine Gemeinschaft von über 100.000 Mitwirkenden und mehr als 1,3 Millionen Nutzern auf Drupal.org.Die Drupal Association ist eine Non-Profit-Organisation, die sich der Beschleunigung des Drupal-Softwareprojekts, der Förderung der Community und der Unterstützung ihres Wachstums verschrieben hat. In Deutschland wird Drupal gefördert durch den Drupal e. V. - German Drupal Association.Vollständige Pressemitteilung: https://s.drupal.de/Drupal10Pressekontakt:Stefan Auditor+49 176 18181301stefan.auditor@drupal.deOriginal-Content von: Drupal e. V. - German Drupal Association, übermittelt durch news aktuell