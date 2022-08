Der Druck ist hoch - und damit auch die Schaffung neuer ESG-Fonds

Im letzten Jahr haben einzigartige Naturphänomene, darunter Rekordhitzewellen in Europa, zu den hohen Gaspreisen beigetragen. Die Hitzewellen führten zu Dürreperioden, die die Wasserversorgung und die landwirtschaftlichen Anbauflächen verringerten. Während diese Situationen nicht ideal sind, bieten börsengehandelte Fonds (ETFs), die sich auf Investitionen in Umwelt-, Sozial- und Governance-Unternehmen (ESG) spezialisiert haben, Möglichkeiten, in die Klimarealität zu investieren, darunter der Deka Future… Hier weiterlesen