Dropbox Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Diskussionen rund um Dropbox auf sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hin. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Dropbox weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von 32,41 USD um 18,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schneidet die Aktie positiv ab. Insgesamt wird Dropbox daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Dropbox in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,04 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,61 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Dropbox jedoch 540,57 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

