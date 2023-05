Dropbox-Aktie: Interesse eines Investors geweckt?

Die Dropbox-Aktie verzeichnet einen Anstieg von 1,1 Prozent. Grund dafür sind Spekulationen über ein mögliches Interesse eines Investors an dem Unternehmen nach der Veröffentlichung einer 13F-Meldung durch die UBS.

Laut dieser Meldung hat die Bank im ersten Quartal mehr als 4 Millionen Aktien von Dropbox hinzugefügt, was darauf schließen lässt, dass das Unternehmen potentiell für einen Investor interessant sein könnte. Obwohl Don Bilson von Gordon Haskett in einer Notiz betont hat, dass es sich bei Dropbox um ein “kontrolliertes” Unternehmen handelt und activistische Investoren normalerweise kein Interesse daran zeigen, verwies er auf ValueAct – einen bekannten Aktivisten -, der im letzten Jahr eine Position im kontrollierten Unternehmen New York Times eingenommen hatte.

UBS gilt als interessanter Kandidat für eine solche...