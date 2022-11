Drop-In Alternative zu MS Exchange

Wien (ots) -Seit 2020 bietet grommunio als österreichischer Softwarehersteller genau das, was Datenschützer und Sicherheitsexperten seit Jahren fordern: Einen Ersatz für Microsoft Exchange, der mit Standard-Programmen zusammenarbeitet und sich ohne großen Aufwand in Infrastrukturen jeder Größe einrichten lässt.Der „Drop-In“-Ersatz für Exchange unterstützt alle Softwareprotokolle, die Microsofts Server nutzt, funktioniert in gewohnter Weise und ohne Änderungen an Clients mit Outlook, Android, iPhone aber auch Linux-Clients und beinhaltet ein modernes Webinterface inklusive Administrationsoberfläche, die keine Wünsche offenlässt.Gleichzeitig macht die innovative Open-Source-Architektur grommunio sicherer, effizienter, transparenter und nachvollziehbarer als Mitbewerber, dabei auch deutlich schneller und ressourcenschonender. grommunio läuft dabei auf einem Raspberry Pi und skaliert problemlos bis zu Mainframes.grommunio bietet jedoch nicht nur E-Mail, Kalender, Aufgaben, Office und Kontakte, sondern auch Chat, Videokonferenzen und Dateisynchronisation, da es auf bewährte Enterprise Open-Source-Komponenten setzt.Auch für Administratoren hat grommunio attraktive Lösungen. Das mächtige Portal zur Administration der grommunio-Server beinhaltet neben der Benutzer- und Gruppenverwaltung auch ein Rollenmodell, Kontrolle über die Domains und zahlreiche Funktionen mit deren Hilfe Admins das Management der grommunio-Umgebung managen können. Warnungen über sich ankündigende Engpässe (“predictive monitoring”) und ein Self-Service-Portal für die Anwender sowie ein Installation-Wizard mit Datenübernahme aus bestehenden Systemen sind ebenfalls enthalten.grommunio funktioniert so reibungslos als Ersatz für Microsoft-Exchange-Umgebungen jeder Größenordnung, weil die Software direkt auf die Funktionen zugreift, die auch Exchange selbst bereitstellt. Neben MAPI/HTTP bietet grommunio alle gängigen offenen Standards, was Offenheit, Transparenz, Sicherheit und Stabilität gewährleistet - und jede Migration zu grommunio vereinfacht: IMAP, POP3, SMTP, EAS, CalDAV und CardDAV sind da nur die prominentesten Beispiele.Von der Webseite des Herstellers https://grommunio.com/ kann man eine kostenlose Community-Version herunterladen, als auch sämtliche Informationen zum Produkt einsehen.Pressekontakt:grommunio, Wien, Helene Bauer, +4313750108, presse@grommunio.com, https://grommunio.com/Original-Content von: grommunio Gmbh, übermittelt durch news aktuell