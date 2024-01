Drone Delivery Canada Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten Wochen konnte bei Drone Delivery Canada eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Dies resultiert in einer insgesamt "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Drone Delivery Canada war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Negative Diskussionen überwogen an zwei Tagen, während an einem Tag vor allem positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Aktie von Drone Delivery Canada. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 68,75, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage resultieren in einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Aktie von Drone Delivery Canada basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.