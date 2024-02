Drone Delivery Canada Aktie: Was wird das noch werden?

Das kanadische Unternehmen Drone Delivery Canada hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet. Auch die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -8,62 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Drone Delivery Canada wird als neutral eingestuft, basierend auf neutralen Themen und Kommentaren in den sozialen Medien. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Drone Delivery Canada basierend auf der RSI-Bewertung.