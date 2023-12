Drone Delivery Canada Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Drone Delivery Canada-Aktie hat in der technischen Analyse keine guten Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -48,39 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -23,81 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 64,71. Insgesamt erhält die Aktie somit auch für die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Drone Delivery Canada haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als insgesamt "Schlecht".

Insgesamt erhält die Drone Delivery Canada-Aktie in der technischen Analyse und in der Bewertung der Anleger-Stimmung eher schlechte Bewertungen.