DroneShield Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Droneshield-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu 0,29 AUD gehandelt. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,33 AUD, was einer Abweichung von +13,79 Prozent entspricht und von charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Über die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,3 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Droneshield-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Droneshield-Aktie beläuft sich auf 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und auf 44,44 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.