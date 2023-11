DroneShield Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI-Werts von 46,15 wird die Droneshield-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI-Wert für den Zeitraum von 25 Tagen liegt mit 53 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung der RSI-Analyse als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Droneshield-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,3 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,265 AUD) liegt deutlich darunter und wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-5,36 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Eine Untersuchung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es bei Droneshield in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab. Die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating. Auch bei der Kommunikationsfrequenz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Insgesamt erhalten wir auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung für Droneshield.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den Diskussionen in den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Droneshield-Aktie geäußert. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.