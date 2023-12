DroneShield Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Droneshield: Diskussionsintensität und technische Analyse neutral, Anleger-Stimmung ausgewogen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Droneshield wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dies ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +5,17 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +1,67 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung feststellen.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für Droneshield sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI jeweils eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index zu einer neutralen Gesamtbewertung von Droneshield führen.