DroneShield Aktie: Die Bären zittern!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Droneshield als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei für die Droneshield-Aktie ein Wert für den RSI7 von 26,32 und ein Wert für den RSI25 von 42,86 ermittelt wurde. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Relative Strength Indikators als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Droneshield-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist, da der GD200 bei 0,29 AUD liegt, was einer Abweichung von +27,59 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,31 AUD, was einer Abweichung von +19,35 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Droneshield diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Droneshield langfristig unterdurchschnittlich war und kaum Stimmungsänderungen identifiziert werden konnten. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".