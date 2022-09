Drohnenshow erhellt Ningbos Nachthimmel, während Feiertagsbotschaften aus aller Welt eintreffen

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Ningbo, China (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von NBGD:Am Abend des 9. September wurde die Drohnenshow „Ningbo Lanterns Spreading Best Wishes Across the World" im Laowaitan-Flussgebiet von Ningbo aufgeführt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalkomitees der KPC Ningbo, der Radio- und Fernsehgruppe Ningbo und dem Bezirk Jiangbei organisiert.630 Drohnen zeigen spektakuläre Lichtshow am Flussufer von NingboÜber dem Nachthimmel von Laowaitan formten 630 niedrig fliegende Drohnen ein Bild nach dem anderen in einer spektakulären Verschmelzung von moderner Technologie und traditioneller Kultur. „Happy Mid-Autumn Festival" in chinesischer und englischer Sprache erhellte den Himmel. Vor dem Hintergrund der Skyline der Stadt erschienen ikonische globale Wahrzeichen wie der französische Eiffelturm und die ägyptischen Pyramiden neben der Tianyige-Bibliothek von Ningbo und den Kränen und Containerschiffen des Hafens Ningbo Zhoushan.Die Drohnenshow zog eine große Menschenmenge an. Die Bürger konnten nicht widerstehen, ihre Handys zu zücken und ein Foto nach dem anderen zu machen.Ningbo erhält Feiertagsbotschaften aus 18 Städten auf 5 KontinentenDas Mittherbstfest ist für chinesische Gemeinschaften auf der ganzen Welt eine Zeit der Begegnung und des Wiedersehens, während wir die Schönheit des hellen Vollmondes genießen. Ningbo erhielt Urlaubsgrüße aus 18 Städten auf fünf Kontinenten, die von Führungskräften aus der Wirtschaft, aus dem Bildungswesen, von Anwälten, Künstlern, Ingenieuren, Sportlern und Studenten geschickt wurden.Die Ningbo-Gemeinden in aller Welt feierten das Fest mit einer Vielzahl von Aktivitäten. Einheimische Kinder aus Ningbo und Kinder aus Ningbo-Familien, die in Hongkong leben, nahmen an einem virtuellen Kulturaustausch teil, bei dem sie gemeinsam Musik hörten und lokale Köstlichkeiten probierten. In Toronto, Kanada, ließen Ningbo-Auswanderer ihrer Tradition folgend schwimmende Lotuslaternen auf einem See frei. Im Konfuzius-Institut Tamatave in Madagaskar, das von der Universität Ningbo gegründet wurde, nutzten Studenten und Lehrer die Gelegenheit, in traditionellen Hanfu-Roben ein chinesisches Zitherspiel und einen Gedichtvortrag zu halten.Das Mittherbstfest, einer der wichtigsten Feiertage der Chinesen, steht ganz im Zeichen der Vertiefung der Beziehungen. Die Drohnenshow über Laowaitan und die Feierlichkeiten der weltweiten Ningbo-Gemeinschaft stärkten bestehende und neue Freundschaften durch die gemeinsame Nutzung der chinesischen Kultur. Ningbo, globalisierter als je zuvor, ist auf dem Weg, die Welt zu erobern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1896202/image_1.jpgPressekontakt:Jinglei Qiu,+86-13858250768Original-Content von: NBGD, übermittelt durch news aktuell