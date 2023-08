Drogeriemarktkette dm ruft Intim-Waschbalsam zurück

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Wegen möglicher Keimbelastung hat die Drogeriekette dm ein Waschbalsam für den Intimbereich zurückgerufen. Betroffen ist der Artikel "Jessa Intimpflege Waschbalsam mit 10 Prozent Pflegeöl" in der 100-Milliliter-Tube, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Der Rückruf gelte unabhängig von Charge oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Produkt wurde aus dem Verkauf genommen.

Der Grund für den Rückruf: Es kann demzufolge nicht ausgeschlossen werden, dass der Artikel vereinzelt mikrobiologisch belastet ist. Bei Kontrollen sei der Keim Pluralibacter gergoviae nachgewiesen worden. Das Risiko gesundheitlicher Auswirkungen dadurch sei generell gering, bei immungeschwächten Verbrauchern seien aber Infektionen möglich.

Durch die frühe Erkennung sind nach Angaben von dm nur sehr geringe Mengen des betroffenen Produktes im Umlauf. Die Drogeriemarktkette bat Kundinnen und Kunden, das Produkt nicht zu verwenden und in die Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Alle anderen Intimwaschlotionen der Eigenmarke Jessa seien nicht betroffen und könnten bedenkenlos verwendet werden, hieß es./jwe/DP/ngu