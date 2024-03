Driven Brands Holdings Aktie: Finger weg?

Im vergangenen Jahr haben Analysten Driven Brands einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 179,67 Prozent und ein mittleres Kursziel von 41 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 21,76 Punkte auf 7-Tage-Basis, was bedeutet, dass Driven Brands momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Driven Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (14,66 USD) weicht somit um -9,73 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei einem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Driven Brands in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.