Driven Brands Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt fünf positive, eine neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie von Driven Brands abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Driven Brands liegt bei 37,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 180,27 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Einträgen an insgesamt acht Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Driven Brands. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Driven Brands-Aktie von 13,38 USD um 31,21 Prozent unter dem GD200 von 19,45 USD liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 13,04 USD, was einem Abstand von +2,61 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe führt.