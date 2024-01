Drive Shack Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Drive Shack":

Der Aktienkurs von Drive Shack hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -76,26 Prozent, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 36,19 Prozent, wobei Drive Shack mit 112,45 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Drive Shack bei 37,5. Dies weist darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Drive Shack im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,75 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,21 USD bei Drive Shack mit -22,22 Prozent Entfernung vom GD200 (0,27 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,22 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Drive Shack-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.