Drive Shack Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Drive Shack":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI von Drive Shack ansehen, beträgt dieser aktuell 49,53 Punkte. Dies bedeutet, dass Drive Shack derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 51,62 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Drive Shack derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,26 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,23 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Drive Shack eine Performance von -76,26 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -66,83 Prozent im Vergleich zur Branche dar. Auch im Vergleich zum Sektor der zyklischen Konsumgüter lag die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Drive Shack in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.