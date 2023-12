Drive Shack Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Bannix Acquisition Corp":

Drive Shack hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.75%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bei -2 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Drive Shack liegt bei 57,14 und der RSI25 bei 64,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positve Diskussionen kaum aufgezeichnet wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Drive Shack in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz der Aktie.

Zusammenfassend wird die Aktie von Drive Shack in allen Kategorien mit "Neutral" bewertet.