Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -„Together, We Rise" – eine Nacht der Dialoge und Verbundenheit erwartet Sie an der House of Trust Promenade am Mittwoch, 17. Januar 2024Die Welt wird Zeuge einer weiteren eindrucksvollen Konvergenz von Herz und Verstand beim kommenden dritten Africa House Summit, gefolgt von der phänomenalen Africa Night. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 17. Januar 2024, von 19.00 bis 02.00 Uhr, in der House of Trust Promenade 40, 7270 Davos. Beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos kommen mehr als 2000 Teilnehmende zusammen, darunter führende Politiker aus aller Welt, um dringende globale Fragen zur Sprache zu bringen.Unter dem Motto „Together, We Rise" wird die dritte Auflage des Africa House Summit Changemaker, Regierungschefs, Tech-Futuristen und Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt zusammenbringen, um Ideen in konkrete Maßnahmen zu überführen und zugleich Diskussionen über das Potenzial der Vernetzung unserer globalen Communitys anzuregen.Unterstützt von Ubuntu Tribe und gesponsert vom World Indigenous Forum (WIF), CNBC Africa, Forbes Africa, B1 und yeswetrust, ist der Africa House Summit ein hochkarätiges Event, das verspricht, die besten und klügsten Köpfe zu intensiven und konstruktiven Gesprächen über Investitionen in Afrika, Leapfrog-Technologie, Nachhaltigkeit und Inklusion und Afrikas Kreativwirtschaft zu versammeln.Ein Highlight wird das mit Spannung erwartete Kamingespräch mit afrikanischen Staatschefs sein, die ihre einzigartige Sicht auf die Herausforderungen und Ambitionen einbringen, die die Zukunft des Kontinents prägen werden.„Die dritte Auflage unseres Africa House Davos Summit zeigt die Beständigkeit, mit der wir unser Ziel verfolgen, Mythen zu hinterfragen und zu zerstreuen, die Afrika auf der globalen Bühne im Wege stehen. Derzeit widmet die Welt unserem Kontinent eine beispiellose Aufmerksamkeit. Deshalb fühlen wir uns geehrt, einen Beitrag zu diesem prestigeträchtigen Treffen während des Weltwirtschaftsforums in Davos leisten zu können", so Kojo Annan, Mitbegründer von Africa House und Gründer von „B1 (Boardroom 1) – einer Kommunikationssoftware, die die sichere Zusammenarbeit für eine bessere und sicherere Zukunft neu definiert".Die ersten prominenten Teilnehmenden des Podiums wurden bereits bekannt gegeben: Kweku Mandela, Philanthrop und Vorstandsmitglied des Global Citizen Festivals, I.E. Sheikha Alanoud Bint Hamad Al Thani aus Katar, Samaila Zubairu, CEO der Africa Finance Corporation, Prince Asante Obeng Oheneba Otchere aus dem Ashanti Königreich, Ndidi Nwuneli, Gründer/CEO von African Food Changemakers, Acha Leke, Vorsitzender von McKinsey Africa und Adebola Williams, Vorsitzender der Red Media Group. Diese visionären Persönlichkeiten werden in die wichtigen Herausforderungen und Chancen des Kontinents eintauchen und innovative Lösungen und Partnerschaften erörtern, die Afrikas Wachstum vorantreiben können.„Die diesjährige Veranstaltung verdeutlicht nicht nur das Potenzial Afrikas, sondern auch den Geist von Ubuntu: ‚Ich bin, weil wir sind' – eine Philosophie, die unsere Verbundenheit und gemeinsame Menschlichkeit betont", so Mamadou Kwidjim-Touré, CEO und Gründer von Ubuntu Tribe und Mitbegründer von Africa House. „Ubuntu Tribe, ein innovatives Fintech-Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, den Reichtum und das enorme Potenzial Afrikas durch eine nachhaltige Tokenisierung und Förderung des dezentralen Eigentums an Afrikas Gold und anderen natürlichen Ressourcen zu erschließen."Im Anschluss an das Gipfeltreffen werden die Teilnehmenden bei der energiegeladenen Africa Night im Zentrum des Geschehens stehen – einer Veranstaltung, die das Erbe und die Kulturen des imposanten Kontinents mit Musik, Kunst, Essen und einem Gefühl der globalen Verbundenheit zelebriert.Um weitere Informationen zu erhalten oder sich anzumelden, besuchen Sie www.africahouse.io.Kontakt:Chinyere Akataobi Statecraft, Red Media Africa: +233 813 923 2152; rsvp@africahouse.ioFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2318578/Africa_House_Event.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2318579/Africa_House_Guests.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2318580/Africa_House_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dritter-africa-house-summit-unterstutzt-von-ubuntu-tribe-belebt-davos-wahrend-des-weltwirtschaftsforums-302036247.htmlOriginal-Content von: Africa House, übermittelt durch news aktuell