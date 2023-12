Drillcon AB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Drillcon. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Drillcon. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Drillcon derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich, dass Drillcon auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt unserer Analyse eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich Drillcon mit einem Kurs von 5,98 SEK derzeit +15,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls mit +12,62 Prozent über dem GD200 und erhält daher auch für diese Einstufung ein "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Drillcon daher für diese Stufe eine Bewertung von "Neutral".