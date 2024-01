Dril-Quip Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dril-quip-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 25,49 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,77 USD, was einem Unterschied von -10,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 22,76 USD, was einem ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs (+0,04 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten erhielt die Dril-quip-Aktie 0 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Bewertung. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Schlecht" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 27 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,77 USD) aus entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Dividendenrendite von Dril-quip beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,26 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Zur Einschätzung des Sentiments und Buzz der Aktie wurde eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet herangezogen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine geringe Aktivität, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.