Dril-Quip Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dril-quip bei 310, was bedeutet, dass die Börse 310,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Dril-quip zahlt. Dies ist ein Anstieg um 965 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", deren durchschnittliches KGV bei 29 liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Bewertung wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dril-quip-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,04 USD weicht somit um -16,64 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (22,35 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 21,04 USD (-5,86 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dril-quip-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Dril-quip mit -14,35 Prozent mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,34 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Dril-quip mit 40,7 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dril-quip-Aktie liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 49,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dril-quip.