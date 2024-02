Dril-Quip Aktie: Gut oder schlecht?

Die Langzeitmeinung der Analysten zur Dril-quip-Aktie ist "Schlecht". Es gibt insgesamt 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 27 USD, was eine potenzielle Performance von 26,52 Prozent bedeuten würde, da der aktuelle Kurs bei 21,34 USD liegt. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Unsere Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Dril-quip ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,34 USD 11,93 Prozent unter dem GD200 (24,23 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,51 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Dril-quip-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Dril-quip. Daher wird das Sentiment und der Buzz insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Dril-quip für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.