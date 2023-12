Dril-Quip Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dril-quip-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 29 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 47,09, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Dril-quip langfristig als "Schlecht" eingestuft, da kein einziger Analyst eine positive Bewertung abgegeben hat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 27 USD, was einer Erwartung von 17,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Dril-quip-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 28,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten hat die Dril-quip-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 302,26, was über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Dril-quip-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungen ein eher negativer Gesamteindruck, der Anleger zum Nachdenken anregen sollte.