Dreistelliger Millionenbetrag soll Grenzschutz der EU stärken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen der vielen Flüchtlinge an den Grenzen der Europäischen Union will die EU-Kommission zusätzlich rund 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das Geld soll unter anderem in besseren Datenaustausch, aber auch in den Bau von Aufnahmezentren fließen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Die EU-Länder müssen die Mittel dafür beantragen.

Rund 141 Millionen Euro sollen in Überwachungsgeräte an den Grenzen, Glasfaserleitungen und bessere Software zur Datenverarbeitung fließen, darunter in Bulgarien oder Ungarn. Knapp 118 Millionen Euro sollen dazu dienen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge besser zu unterstützen, zum Beispiel durch Schulungen für Vormünder. Außerdem sollen mit dem Geld Aufnahmezentren an den Grenzen gebaut beziehungsweise renoviert werden. Das Geld soll aus dem langfristigen EU-Haushalt 2021-2027 kommen./rew/DP/mis