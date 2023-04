Drei Prozent für Neu- und Bestandskunden: ING Deutschland erhöht Tagesgeldzinsen für neue Einlagen und verlängert Laufzeit

Frankfurt am Main (ots) -Die ING Deutschland legt bei den Konditionen für Sparerinnen und Sparer nach: Ab sofort zahlt die Bank allen Kunden sechs Monate lang einen Zins von drei Prozent p. a. auf neue Tagesgeldeinlagen. Bisher richtete sich die Bonusaktion nur an neue Kundinnen und Kunden, der Zinssatz lag bei zwei Prozent p. a. und die Laufzeit bei vier Monaten.Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland: "Wir bekräftigen mit diesem Schritt unsere Wachstumsambitionen und lassen auch unsere Bestandskunden stärker an steigenden Zinsen teilhaben. Die Vorzeichen sind gut, für Sparerinnen und Sparer genauso wie für uns als Bank. Diese Chance wollen wir nutzen."Neukunden, die nach sechs Monaten ohne Extra-Konto (Tagesgeld) erstmalig eines eröffnen, erhalten den Zins von drei Prozent ab sofort für sechs Monate auf Einlagen bis zu 50.000 Euro. Danach gilt der dann gültige Basiszins, der aktuell bei 0,6 Prozent p. a. liegt.Auch Bestandskunden können sich den höheren Zins sichern. Für jeden Euro, den sie zwischen dem 5. und 25. April 2023 von einer anderen Bank auf ihr Extra-Konto überweisen, zahlt die ING Deutschland ebenfalls für sechs Monate drei Prozent pro Jahr. Auch hier gilt der Zins für Neueinlagen bis zu 50.000 Euro.Zinserhöhung beim Sparbrief mit kurzen LaufzeitenDie Zinsen beim Sparbrief erhöhen sich bei der einjährigen Laufzeit von 1,5 auf 2 Prozent pro Jahr und bei der zweijährigen Laufzeit von 1,7 auf ebenfalls 2 Prozent pro Jahr.Im Einzelnen gelten folgende Konditionen für ab heute eröffnete Sparbriefe:- 2,0% pro Jahr für 1 Jahr Laufzeit- 2,0% pro Jahr für 2 Jahre Laufzeit- 2,0% pro Jahr für 3 Jahre Laufzeit- 2,1% pro Jahr für 4 Jahre Laufzeit- 2,25% pro Jahr für 5 Jahre Laufzeit- Maximal 500.000 Euro je Sparbrief und maximal 3 Sparbriefe je KundenbeziehungPressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 69 27222 66145E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell